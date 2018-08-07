Выставка художника Эдуарда Матюшонка предлагает отправиться в путешествие по исторической Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Родина. Реконструкция" художника Эдуарда Матюшонка открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозицию предваряет тематическая подборка "Ковчег": рассказ о доме, где художник родился, где начал познавать мир. Здесь же Эдуард Матюшонок представил и генеалогическое древо. "Когда я начал понимать связь с отчим домом, своей деревней, стал ощущать и связь со своей родиной, ее историей. Так появились работы-реконструкции, на которых изображены многие архитектурные здания, ныне утраченные", - рассказал художник.

Картины Эдуарда Матюшонка позволяют зрителю отправиться в путешествие по исторической Беларуси. Историческая тема - одна из основных в творчестве художника. Картины связаны с династиями выдающихся личностей Беларуси: Хрептовичами, Плятерами, Богдановичами, Козелло-Поклевскими, Любанскими и др. Каждый из них представлен в контексте своего великого наследия. Выставка глубоко раскрывает суть понятия родины - от своего родного дома, где родился и вырос, к наследию страны.

В экспозиции из 31 картины и работы, посвященные истории Вилейщины, где художник живет и работает. Тесная связь с предками, любовь к дому, который художник называет ковчегом, - эти темы присутствуют почти в каждом полотне. Они наполнены глубокими философскими размышлениями автора и очень близки зрителю.

Эдуард Матюшонок родился в деревне Мнюта Глубокского района Витебской области. Художник принимает участие в международных, республиканских и региональных выставках, прошло более 30 персональных выставок как в Беларуси, так и за рубежом. Его работы находятся в частных коллекциях Беларуси, США и Германии. -0-