Выставка иллюстраций Павла Татарникова представлена в Президентской библиотеке

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки иллюстраций "Маляўнічая гісторыя Радзімы" Павла Татарникова состоялось в Президентской библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены иллюстрации к только что вышедшей книге белорусских народных сказок "Залатая шарсцінка, срэбная павуцінка" (обработка Владимира Яговдика) и к книгам цикла "Сем цудаў Беларусі" (автор Анатолий Бутевич). Творческое сотрудничество Павла Татарникова и Анатолия Бутевича длится уже не один год. Как рассказал на творческой встрече в библиотеке Анатолий Бутевич, вдохновение ему всегда давала малая родина, а будь он художником, то на его картинах непременно были бы отражены васильки, ромашки, золотые поля пшеницы на хуторе Язовец в Несвижском районе. Писатель всегда искал такие аспекты истории Беларуси, которые будут интересными и новыми для читателя. Он с большим интересом изучал историю, по сей день занимается темой историко-культурного наследия страны.

Рассказывая о работе над книгами Анатолия Бутевича, Павел Татарников поделился, что всегда рисует так, чтобы это понравилось 12-ти, 13-летним. По его словам, он представляет, какие иллюстрации понравились бы ему 13-летнему, и это позволяет создавать интересные работы.

Популяризатору белорусского культурно-исторического наследия Анатолию Бутевичу исполнилось в этом году 70 лет. Эту выставку можно трактовать как подарок художника писателю, с которым он устроил чрезвычайно успешный издательский проект. "Сем цудаў Беларусі" открыли определенные реалии истории страны не только иностранцам, но и многим из белорусов.

Павел Татарников - один из тех немногих, чей художественный почерк стал национальным брендом Беларуси, четким отпечатком времени, а его творчество - эстетическим осмыслением национальной идеи. Специфическая ментальность, в основе которой жажда мировой гармонии и душевного равновесия, ощущается во всех творениях художника - станковом произведении на историческую тематику, иллюстрациях к книгам авторов и мировой литературной классики, пейзажах, портретах.

За плечами мэтра белорусской графики учеба в Республиканской школе-интернате имени И.О.Ахремчика и на кафедре графики Белорусской государственной академии искусств, плодотворная творческая работа. Сегодня Павел Татарников преподает там, где когда-то учился. Он доцент кафедры графики БГАМ.

Известный белорусский иллюстратор неоднократно удостаивался наград престижных конкурсов. Он единственный в Беларуси обладатель награды "Золотое яблоко" Международного биеннале иллюстрации в Братиславе. Этой наградой его работы отмечены дважды.

В стилистике и образности произведений Павла Татарникова сочетается историческая достоверность и сказочный романтизм. Что бы ни иллюстрировал художник - белорусские сказки, исторические рассказы, легенды Западной Европы, поэтические притчи Дальнего Востока - всем книгам сопутствует успех и интерес читателей, как детей, так и взрослых.

Ознакомиться с выставкой "Маляўнічая гісторыя Радзімы" в Президентской библиотеке Беларуси можно по 27 августа. Вход по предъявлению читательского билета или паспорта.-0-

Фото Оксаны Манчук