Выставка к пятилетию Театра Геннадия Гладкова в Минске откроется 11 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Обыкновенный Волшебник: 5 лет Театру Геннадия Гладкова в Минске" откроется 11 июня в Музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном историческом музее Беларуси.

Выставка расскажет историю сотрудничества композитора с белорусской труппой и откроет неизвестные широкой публике страницы его биографии.

Материалы выставки расскажут о Геннадии Игоревиче как в публичной, так и в частной жизни, раскроют "кухню" композиторской работы и напомнят, сколько замечательных, всеми любимых музыкальных, театральных, мультипликационных и киноисторий "Обыкновенный Волшебник" успел создать.

В экспозиции будут представлены клавиры и партитуры театральных спектаклей Геннадия Гладкова с авторскими пометками и автографами, знаковые произведения композитора за разные периоды его творческой деятельности, костюмы и реквизит к спектаклям "Территории мюзикла", фотографии и памятные реликвии, связанные с жизнью театра.

За пять лет новый театральный коллектив сумел завоевать свою нишу, обрести постоянного зрителя и накрепко обосноваться в белорусском творческом пространстве. В афише театра - спектакли на музыку Геннадия Гладкова "Иохим Лис - детектив с дипломом", "Сватовство гусара", "Собака на сене", "12 стульев", "Голубой щенок", "Страсти по Тилю", "Маша и Витя против "Диких гитар", а также мюзик-шоу по произведениям композитора "Формула любви". Совсем скоро в репертуаре появится премьера - мюзикл о любви "Обыкновенное чудо". Первый показ обновленной версии мюзикла, оформленного в стилистике стимпанка, состоится 21 июня на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов, а выставка в филиале Национального исторического музея Беларуси "Музей истории театральной и музыкальной культуры" станет своеобразной презентацией премьеры и творческой деятельности коллектива в целом.

На открытии выставки состоится музыкальная презентация премьеры: артисты Театра Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" исполнят номера из мюзикла "Обыкновенное чудо".

Выставка продлится до 9 июля.-0-