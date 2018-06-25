Выставка картин художников из китайского города Ханьдань открылась в Доме дружбы

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений пяти художников из китайского города Ханьдань провинции Хэбэй открылась сегодня в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии присутствовали китайские авторы картин, которые рассказали о своем творчестве, как создавались работы. Известный китайский художник, заместитель директора Академии искусств города Ханьдань Сяо Юй поделился секретами своего творчества. Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова подчеркнула важность того, что китайские гости демонстрируют в Беларуси национальное искусство, знакомят с национальными традициями своей страны.

По мнению заместителя председателя общества дружбы "Беларусь-Китай, члена правления Белорусского союза женщин, обозревателя отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА Алины Гришкевич, выставка подчеркивает красоту природы Китая и большое мастерство художников. Ведь мотивы картин, написанных в национальном стиле, близки и понятны белорусским почитателям искусства. Работы показывают многообразие китайской природы, а также отображают быт и жизнь китайского народа. Заместитель председателя общества дружбы "Беларусь-Китай" считает, что выставка внесет значительный вклад в развитие культурного сотрудничества двух стран.

На вечере в исполнении художниц-авторов картин прозвучали китайские песни, красоту их звучания участники мероприятия также оценили в исполнении китайских певиц. Кроме того, на встрече был организован мастер-класс китайской школы живописи, художники показали некоторые секреты написания своих картин.-0-