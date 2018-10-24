Выставка о скульптуре "25-й кадр" пройдет в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "25-й кадр" откроется 25 октября в Минске в галерее "АРТ-Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в галерее.

Совместный проект "25-й кадр" представит скульптуры Максима Петруля и фотографии Дениса Бурмакина. "Молодой, но уже известный скульптор Максим Петруль презентует минчанам и гостям столицы свои оригинальные работы: "Контрфиш", "Контрмэн" и "Контрберд", созданные в 2017 году. Все они относятся к серии "Контранималз". Другие работы этого цикла выставлялись в 2015 году в Национальном художественном музее в КНР в Пекине и на многих международных скульптурных выставках в Китае. А одну из работ затем изготовили из гранита и литого чугуна, она стала украшением Парка международной скульптуры города Чжэнчжоу", - рассказал проект-менеджер галереи Андрей Хозяев.

На выставке представят 25 фотографий Дениса Бурмакина, на которых запечатлены этапы создания скульптур: от первых эскизов и каркасов до финального образа произведений. "Благодаря нашему выставочному проекту зритель посвящается в тайну создания скульптурных произведений", - подчеркнули в галерее.

Увидеть работы скульптора Максима Петруля и фотографа Дениса Бурмакина можно на выставке "25-й кадр" в галерее "Арт-Беларусь" до 14 ноября.-0-