Выставка поясов и оберегов откроется в Витебске

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Плетеные пояса и обереги представят на областной выставке-конкурсе в Витебском областном методическом центре народного творчества, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция под названием "Паясы не толькі для красы" откроется сегодня в 15.00 в выставочном зале центра. На выставке покажут работы мастеров ткачества, плетения поясов и изготовления оберегов почти из всех районов области. "У нас собраны разнообразные тканые и плетеные пояса, а также куклы-обереги, выполненные в технике текстильной пластики. На выставке представлены и обереги из дерева, глины, соломки, а также иных природных материалов", - пояснили в центре.

Сегодня же в методическом центре открывается вторая выставка под названием "Легенды і паданні Прыдзвінскага краю". Здесь Дома ремесел области презентуют композиции, созданные по мотивам фольклорных произведений. Экспонаты выполнены в разных техниках декоративно-прикладного искусства.

Кроме этого, в методическом центре представят специальную литературу о местных особенностях ткачества и плетения поясов, творчестве выдающихся мастеров.

Во время вернисажа будут организованы мастер-классы. -0-