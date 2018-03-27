Выставка поясов и оберегов откроется в Витебске

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Плетеные пояса и обереги представят на областной выставке-конкурсе в Витебском областном методическом центре народного творчества, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Экспозиция под названием "Паясы не толькі для красы" откроется сегодня в 15.00 в выставочном зале центра. На выставке покажут работы мастеров ткачества, плетения поясов и изготовления оберегов почти из всех районов области. "У нас собраны разнообразные тканые и плетеные пояса, а также куклы-обереги, выполненные в технике текстильной пластики. На выставке представлены и обереги из дерева, глины, соломки, а также иных природных материалов", - пояснили в центре.
Сегодня же в методическом центре открывается вторая выставка под названием "Легенды і паданні Прыдзвінскага краю". Здесь Дома ремесел области презентуют композиции, созданные по мотивам фольклорных произведений. Экспонаты выполнены в разных техниках декоративно-прикладного искусства.
Кроме этого, в методическом центре представят специальную литературу о местных особенностях ткачества и плетения поясов, творчестве выдающихся мастеров.
Во время вернисажа будут организованы мастер-классы. -0-
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