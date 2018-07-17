Выставка сатирического рисунка Олега Карповича открылась в Доме кино в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка художника газеты "СБ. Беларусь сегодня" Олега Карповича открылась сегодня в столичном Доме кино, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект под названием "Белорусы. Арт-позитив" объединил 30 работ. Все они в свое время печатались на страницах газеты. "Сквозная тема, которая проходит через все рисунки, - Беларусь и мир. А еще то, что белорусы умные, находчивые и веселые", - отметил художник. Он добавил, что выставка очень простая, все ее темы доходчивые. "Рисунок, напечатанный в газете, должен не просто жить, а работать. Не надо сидеть, размышлять, разгадывать, что хотел сказать художник. Сатирическая графика для того и существует, чтобы человеку сразу было все понятно. Это целая тема в одном рисунке", - сказал Олег Карпович, пообещав, что у выставки обязательно будет продолжение.

Председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница заметил, что работы Олега Карповича наполнены большим оптимизмом, которого иногда не хватает в повседневной жизни. В свою очередь главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук обратил внимание, что у художника получается не высмеивать, а подсвечивать позитивные вещи, хорошие черты. Олег Карпович показывает тонкие внутренние настроения политиков, ученых, артистов. Это всегда делается с любовью, и потому вызывает интерес.

Посетить выставку "Белорусы. Арт-позитив" можно будет по 28 августа.

Олег Карпович - известный белорусский художник, обозреватель и художник газеты "СБ. Беларусь сегодня". С 1993 года он печатается в журнале "Вожык". Кроме карикатуры и шаржа Олег Карпович увлекается живописью и скульптурой. Награжден нагрудным знаком "Выдатнік друку Беларусі". Принимал участие в выставках графики, международных выставках плаката в Германии, Польше, России, Эфиопии. Оформил более ста книг белорусских издательств.-0-