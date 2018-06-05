Выставка в Минске рассказывает о трагических событиях 1937 года в китайском Нанкине

5 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская документальная выставка о трагических событиях 1937 года в Нанкине открылась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка "Общая память: Нанкинская резня 1937 года" разместилась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. На основе ста фотографий тех лет, девяти историй, четырех материальных свидетельств и одного сюжета видеохроники посетители экспозиции могут узнать о не известных многим фактах истории.

Как рассказали китайские гости из провинции Цзянсу и города Нанкина, трагические события начались 7 июля 1937 года с вторжением японских агрессоров в Китай. 13 декабря японцы захватили Нанкин. В нарушение международных норм за полтора месяца были уничтожены военнопленные и мирные жители. После Второй мировой войны Международный военный трибунал для Дальнего Востока и Нанкинский трибунал провели расследования и судебный процесс по делу о Нанкинской резне. Согласно вердикту Нанкинского трибунала, жертвами стали более 300 тыс. человек.

На выставке демонстрируются фото- и видеоматериалы, а также письменные свидетельства того времени. Американские и европейские профессора, миссионеры, врачи, журналисты, дипломаты и коммерсанты, которые находились тогда в Нанкине, оставили после себя дневники, письма, документы, фотографии, видеоматериалы. Представлены кадры Нанкина после кровавой бойни и госпитализации раненых. Их, несмотря на смертельную опасность, тайно отснял на 16-миллиметровую камеру американский миссионер Джон Маджи. Оригинал камеры хранится в музее памяти жертв Нанкинской резни, построенном в 1985 году в Нанкине на руинах братской могилы.

Сегодня во время презентации выставки в Минске Музей памяти жертв Нанкинской резни и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны подписали соглашение о сотрудничестве.

Организаторами выставки выступили Китайский фонд развития прав человека и ассоциации международных гуманитарных обменов провинции Цзянсу и города Нанкина, посольство Китая в Беларуси, Музей памяти жертв Нанкинской резни во время антияпонской войны, а также Министерство культуры Беларуси. Материалы выставки представлены на английском и на русском языках.-0-