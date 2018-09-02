XXV День белорусской письменности торжественно открыли в Иваново

2 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный XXV День белорусской письменности сегодня торжественно открыли в Иваново, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: День белорусской письменности - знаковое событие в культурной жизни страны "Сердечно поздравляю вас с юбилейным, двадцать пятым Днем белорусской письменности, который отмечается в этом году на гостеприимной Брестской земле", - отметил глава государства.

Официальная церемония состоялась на главной сцене в городском парке райцентра. Старт мероприятию дал символический колокольный перезвон и взлетевшие в небо белые голуби.

Поздравление Президента участникам и гостям торжеств Дня белорусской письменности зачитал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. "Празднуя День белорусской письменности, мы отдаем дань уважения всем тем, кто создавал нашу культуру, содействовал просвещению и поднял на высокий уровень белорусское художественное слово. Предки оставили нам неоценимое сокровище - родной язык, прекрасными образцами которого являются произведения Франциска Богушевича и Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Коласа, Владимира Короткевича и Ивана Мележа", - говорится в поздравлении главы государства.

Много лет неизменной частью Дня белорусской письменности является республиканская научно-просветительская экспедиция "Дарога да святыняў", которая проводится по благословению Белорусской православной церкви. 1 сентября ее участники прибыли в Иваново с Благодатным огнем от Гроба Господня. Сегодня по традиции они высадили Сад Молитвы на территории белорусскоязычной СШ №4 в райцентре. Приветственный адрес от Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси озвучил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. "День белорусской письменности - важный праздник в жизни нашего общества, - подчеркнул в своем послании предстоятель БПЦ. - Этот праздник обращает наше внимание на исторические корни белорусского народа и на то бесценное духовное наследие, которое каждый патриот Беларуси должен старательно сохранять и в меру своих сил приумножать".

Официальную церемонию продолжила художественно-театрализованная постановка "Малой радзіме пакланюся", главными действующими лицами которой стали Его Величество Время и три сестры - Прошлое, Настоящее и Будущее. Празднование Дня белорусской письменности проходит сегодня в Иваново в течение всего дня на многих площадках. Вечером в 20.00 состоится торжественная церемония передачи эстафеты городу Слониму. Завершит праздник концерт мастеров искусств и звезд белорусской эстрады "Льецца песня над Палессем".-0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: День белорусской письменности День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.