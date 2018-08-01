1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет 2-9 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе форума.

Главное кинособытие Беларуси международный фестиваль "Лістапад" в ноябре встретит свой четвертьвековой юбилей. Сегодня команда фестиваля занимается формированием конкурсных программ, которое продлится до 9 сентября. Показы фильмов из стран бывшего социалистического лагеря - именно на этом регионе делает акцент концепция форума - пройдут с 2 по 9 ноября в Минске, отметили в пресс-службе.

В конкурсах "Лістапада" ежегодно участвует около 150 фильмов из более чем 50 стран, внеконкурсные программы включают в себя наиболее знаковые игровые и документальные картины года, отмеченные призами важнейших международных кинофестивалей. В числе прочих формируется так называемый национальный конкурс, который передает образ современного белорусского кино.

"Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. С прошлого года на фестивале вручается в том числе приз Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Таким образом, "Лістапад" входит в список самых престижных кинофорумов, в числе которых - всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский.

В разные годы гостями Минского кинофестиваля становились Фанни Ардан, Клер Дени, Андрей Звягинцев, Эмир Кустурица, Кшиштоф Занусси, Брийянте Мендоса, Дени Коте, Сергей Лозница и другие. ММКФ "Лістапад" каждый год посещают около 40 000 зрителей и более 100 гостей со всего мира.

На площадках фестиваля проходят мероприятия индустриальной платформы Bel:Cinema, направленные на общение профессионалов сферы кино, обмен опытом, разработку способов взаимодействия кинематографистов и продюсеров с учетом специфики региона.

До 30 сентября кинокритики, журналисты и блогеры могут подать заявку на аккредитацию, которая позволит принимать участие в мероприятиях кинофорума, посещать кинопоказы и общаться с гостями, а также наиболее полно и оперативно освещать работу фестиваля.

Учредителями Минского международного кинофестиваля являются Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-