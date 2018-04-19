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Заявки на участие в конкурсе "Национальная литературная премия-2018" принимаются до 1 июля

Культура 19.04.2018 | 09:52
Фото из архива
Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в республиканском конкурсе "Национальная литературная премия - 2018" принимаются до 1 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

К участию в конкурсе приглашаются писатели - авторы литературных произведений, изданных в 2017 году. Конкурс проводится по семи номинациям: "Лепшы твор (зборнік твораў) паэзіі", "Лепшы твор прозы", "Лепшы твор драматургіі", "Лепшы твор публіцыстыкі", "Лепшы дэбют", "Лепшы твор для дзяцей і юнацтва" и "Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства".

Заявки принимаются от физических лиц - авторов произведений либо их официальных представителей, а также от творческих союзов, издательств, редакций СМИ, организаций культуры, учреждений образования и научных организаций, осуществляющих деятельность в области художественной литературы и литературоведения.

Призы - символы конкурса, дипломы и денежные премии будут вручены победителям во время празднования Дня белорусской письменности.

Учредителями конкурса являются министерства информации, культуры, образования Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и общественное объединение "Союз писателей Беларуси".-0-

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Теги
конкурс, литература, Министерство информации
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