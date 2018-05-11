11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в отборах телеконкурса "Талент краіны" принимаются до 15 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОНТ.

Стать участником грандиозного телепроекта могут одаренные дети со всех уголков Беларуси в возрасте от 5 до 15 лет. Отбор будет проводиться по четырем направлениям: вокальный жанр (народный, академический, эстрадный), хореографическое мастерство (народная хореография, классическая, современная), инструментальное мастерство и оригинальный жанр (актерское мастерство, цирковое искусство, художественная декламация).

Заявить о себе на всю страну смогут не только сольные исполнители, но и творческие коллективы (не более трех человек). Преимущество будут иметь участники, лауреаты и призеры национальных и международных конкурсов.

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету на сайте телеканала ОНТ. Ждать ответа на заявку не нужно, а сразу приходить на кастинг. С 17 по 20 мая будет проводиться отборочный тур конкурса, по итогам которого определят 48 участников проекта (сольных исполнителей и коллективов). Эфиры "Талента краіны" (третий сезон) планируются осенью.

Расписание кастингов:

Народный, академический и эстрадный вокал – 17 мая с 10:00 до 18:00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная 30);

Народная, классическая и современная хореография - 18 мая с 10:00 до 18:00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная 30);

Инструментальное искусство - 19 мая с 10:00 до 18:00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная 30);

Оригинальный жанр (актерское и цирковое и искусство, художественная декламация) - 20 мая с 10:00 до 18:00 (Белорусская академия музыки, ул. Интернациональная 30).

Подробности по телефону: +375 17 2843411.

Масштабный общереспубликанский детский телевизионный конкурс "Талент краіны" проводится с целью поддержки талантливой молодежи и развития творческого потенциала одаренных детей в различных видах искусства. Его организаторы - телеканал ОНТ, Белорусская государственная академия музыки и Беларусбанк. -0-