Жюри 71-го Каннского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что в этом году председателем жюри станет знаменитая киноактриса Кейт Бланшетт. Об этом сообщает ТАСС.

Австралийская актриса, известная по множеству голливудских фильмов, в том числе "Властелин колец", "Авиатор", "Загадочная история Бенджамина Баттона", станет одиннадцатой женщиной, возглавившей судейскую комиссию знаменитого кинофорума.

В настоящий момент известен полный состав жюри 71-го по счету Каннского кинофестиваля. В качестве судей на смотр новинок кинематографа будут приглашены такие именитые гости, как французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Денни Вильнев, голливудская звезда Кристен Стюарт. Кроме того, оценивать номинантов будет российский режиссер Андрей Звягинцев, чья картина "Нелюбовь" была отмечена призом на предыдущем кинофестивале в Каннах, а также французский режиссер Робер Гедигян, американская сценаристка Ава Дюверней, китайский актер Чан Чэнь и певица из Бурунди Хаджа Нин.

В этом году в состав жюри войдут представители семи стран и пяти континентов.

71-й международный кинофестиваль в Каннах будет проходить с 8 по 19 мая 2018 года во Франции.-0-