Жюри "Лістападзіка-2018" приступило к просмотру конкурсных картин

3 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" приступило к просмотру конкурсных картин, рассказала журналистам член судейской коллегии, белорусский режиссер Елена Турова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня начались просмотры конкурсных лент. И мы успели оценить фильм режиссера Хизера Цуй "Знает только море" из Китая. Это глубокая картина с замечательным актерским составом. По ощущениям она больше ориентирована на юношескую аудиторию. Мне кажется, что вся программа будет направлена на глубокие чувства и серьезные размышления. Скорее всего, нынешний конкурс получится более серьезным, чем предыдущие, потому что в программе я не увидела ни одного развлекательного или сказочного фильма. Это ленты про детей и их проблемы. Хотя есть два развлекательных фильма - картины открытия и закрытия", - отметила Елена Турова.

Ленты конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" помимо белорусского режиссера оценивают директор американского кинофестиваля для детей Эрик Билодо и кинорежиссер из Ирана Наргес Абиар. Кстати, в прошлом году в фестивале участвовал ее фильм "Дуновение жизни", в котором рассказывается недетская история маленькой мечтательницы Бахар. "Моя картина очень сложная. И я переживала, что ее не поймет белорусский зритель. Но здесь ее хорошо приняли, а еще и наградили специальным призом жюри "За лучшую режиссуру". Меня пригласили стать членом нынешнего жюри. Надеюсь, что увидим много фильмов именно для детей, потому что мой фильм был о детях, но не для детей. И мне кажется, что главный посыл "Лістападзіка-2018" - это то, что взрослые могут создать лучший мир для детей. А при оценивании картин члены судейской коллегии будут ориентироваться на темы, поднимающиеся в фильме, режиссуру, игру актеров и на то, как рассказана история", - подчеркнула Наргес Абиар.

На протяжении трех дней, с 3 по 5 ноября, жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзіка-2018" просмотрит и оценит 6 лент из шести стран. А в день закрытия конкурса, 6 ноября, назовет лучших в таких номинациях, как "Золотой "Лістападзік" за лучший фильм", "Лучшая детская роль", "Лучшая работа взрослого актера в детском фильме", вручит "Специальный приз жюри" и "Приз зрительских симпатий".

Старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" дан сегодня в столичном кинотеатре "Пионер". Лентой открытия стал внеконкурсный фильм белорусского режиссера Игоря Четверикова "Правила геймера". Закроется конкурс бразильской анимационной картиной "Тито и птицы".-0-