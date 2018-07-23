Агентство RAEX подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство RAEX (Rating-Agentur Expert RA GmbH) подтвердило рейтинг суверенного правительства Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне "B", сообщили БЕЛТА в агентстве.

Прогноз рейтинга позитивный, что означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность повышения рейтинговой оценки.

Агентство подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на фоне устойчивого экономического роста, совершенствования бюджетной политики и устойчивого уровня задолженности. Более того, структура долга по типу кредиторов и сроку погашения остается благоприятной, однако доля валютной части государственных обязательствах существенно высока, считают в агентстве.

Позитивный прогноз по обоим рейтингам отражает ожидания RAEX относительно устойчивого восстановления национальной экономики, снижения долговых рисков путем выпуска долгосрочных государственных облигаций и реструктуризации обязательств перед российским правительством и фондами.

Беларусь получила значительные финансовые ресурсы в течение 2017 и начале 2018 года путем выпуска еврооблигаций, получения кредита от России и получения финансирования от Евразийского фонда стабилизации и развития. В агентстве считают, что эти средства должны быть достаточными для погашения долговых обязательств в 2018 году.

ВВП страны восстановился в 2017 году, увеличившись на 2,4 % после двух лет рецессии благодаря восстановлению экономик основных торговых партнеров, а также внутреннего спроса. Эксперты RAEX ожидают, что в ближайшие годы ВВП Беларуси продолжит расти со скоростью 2% в год.-0-