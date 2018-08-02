Акцизы на топливо в Беларуси предлагается снизить на 25% с учетом завершения налогового маневра в России

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки акцизов на топливо в Беларуси в 2019 году предлагается снизить на 25% с учетом завершения налогового маневра в России, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, комментируя предложения по изменению акцизов в новой редакции Налогового кодекса.

"Чтобы наши нефтеперерабатывающие заводы не пострадали от роста цен на нефть в условиях реализации налогового маневра, мы предусматриваем снижение на 25% ставок акцизов на автомобильное топливо для них", - сказала Элла Селицкая.

Предусматривается индексация ставок акциза на табачные изделия на 15% - это выше, чем индексация ставок на прогнозный показатель инфляции. Это связано с международными обязательствами Беларуси в рамках Евразийского экономического союза.

Индексация акцизов на крепкие алкогольные напитки, а также пиво, крепленые вина не предусматривается. "Акцизы на этот вид продукции будут сохранены на уровне 2018 года. Увеличивать акцизы нет экономической целесообразности", - пояснила замминистра.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-