"Амкодор" планирует построить в России завод по выпуску почвообрабатывающей техники

21 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" планирует построить в России завод по производству почвообрабатывающей техники. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор ООО "Торговый дом "Амкодор-Агро" Вадим Бабарикин сегодня на выставке машин холдинга для агропромышленного комплекса, которая прошла в Несвижском районе во время Дня поля.

"Планируем построить новый завод почвообрабатывающей техники в России, чтобы присутствовать в регионах этой страны, быть конкурентоспособными и работать на уровне тех преференций, которые получают российские производители. Строительство начнется в 2019 году", - отметил Вадим Бабарикин.

Для того чтобы увеличивать популярность техники на российском рынке, холдинг презентует свою продукцию во время специализированных мероприятий. В частности, машины "Амкодор" будут представлены на сельскохозяйственной выставке "Агросалон", которая состоится в октябре в Москве. "Это самый лучший подход к клиенту: он может рассмотреть технику, задать вопрос, проверить ее работу", - сказал гендиректор.

Помимо поставок на экспорт предприятие ориентировано на импортозамещение. Стоимость продукции белорусского производителя на 20-40% ниже, чем у конкурентов из Европы, что позволяет "сохранить валюту в стране и поддержать других отечественных производителей", добавил он.

Экскурсию по импортозамещающим сельскохозяйственным машинам, представленным на базе ОАО "Новая жизнь" Несвижского района, провел заместитель генерального директора ООО "Торговый дом "Амкодор-Агро" Александр Новицкий. Посетителям показали кормозаготовительную технику, в частности, косилки, ворошитель и валкообразователь. Эту линейку дополнил вертикальный кормосмеситель-раздатчик, который позволяет перемещать и транспортировать большие объемы кормов даже в тесных помещениях. "В ближайшее время дополним линейку техникой для заготовки и раздачи кормов. Не исключено, что создадим самоходный кормосмеситель и кормосмеситель самозагрузки", - сказал он.

Из почвообрабатывающих машин показали культиваторы навесные и полунавесные шириной захвата 3 м, 3,5 м, 4,6 м и 6,2 м. Представили предпосевную машину, дисковую борону, фрезу для измельчения остатков сельхозкультур, многофункциональный прицеп для распределения и перевозок органических удобрений.

Также во время Дня поля аграрии ознакомились с новыми технологиями в производстве импортозамещающей сельскохозяйственной техники и обсудили использование современной отечественной техники в сельском хозяйстве.

Холдинг "Амкодор" объединяет 29 организаций, в том числе 19 заводов, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-