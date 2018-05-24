"Амкодор" поставит в Египет технику на $750 тыс.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" в 2018 году поставит в Египет технику на $750 тыс. Соответствующий контракт подписан сегодня, сообщил журналистам начальник управления реализации в страны СНГ и дальнего зарубежья предприятия Леонид Пинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Техника белорусского предприятия присутствует на африканском континенте уже несколько лет, импульс для выхода на египетский рынок придал прошлогодний визит Президента Беларуси в эту страну. "После этого был заключен дилерский договор с одной из компаний, была осуществлена поставка первых пяти единиц на сумму $250 тыс. В этом году мы расширяем свое присутствие, в Египте есть уже два дилера. Сегодня подписываем контракт более чем на $750 тыс. Это поставки погрузчиков различных модификаций, дорожно-строительной, строительной техники. Она будет поставлена уже в этом году, за исключением одной единицы, которая разрабатывается специально для заказчика. Это специальная модификация машины, которую мы до этого не изготавливали, но у нас есть опыт ее проектирования. В начале 2019 года она будет поставлена", - рассказал Леонид Пинчук.

Генеральный директор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Валерий Иванкович подчеркнул, что египетский рынок представляет большой интерес для предприятия. "Это динамично развивающаяся страна, в которой много внимания уделяется развитию сельского хозяйства, промышленности. Мы очень заинтересованы в поставках в эту страну. Готовы искать компромиссы, чтобы попадать в те ценовые параметры, при которых будет отдаваться предпочтение нашей технике. Большую помощь оказывает посольство Беларуси в Египте. Думаю, будем успешно закреплять присутствие на этом рынке", - отметил гендиректор.

Сформирован пятилетний план продвижения техники "Амкодор" на рынок Египта. "Необходимо выходить на новый уровень сотрудничества с перспективой открытия сборочных производств в Египте. В течение года будем анализировать различные аспекты, что нужно исправить, где поработать с финансированием, с сервисом. Кроме того, необходимо оценить готовность партнера к развитию сотрудничества. Сделаем выводы, думаю, через год должны будем стартовать", - сказал Валерий Иванкович.

Председатель Совета директоров компании Egyptian Company for Agriculture and Rural Development Мустафа Хадхуд отметил высокое качество белорусской техники и ее возможностей. "Надеюсь, что с учетом этого мы сможем быть перспективным дилером на египетском рынке. Это будет зависеть также от развития сотрудничества между нашей компанией и "Амкодором", - сказал он. - У техники белорусского предприятия достаточно много соперников на рынке Египта, важно учитывать этот фактор, прежде всего с точки зрения цены. Мы обсудили с "Амкодором" создание центров сервисного обслуживания - как предпродажного, так и послепродажного. Мы также хотели бы создать центры по совместной сборке этой техники в Египте".

Мустафа Хадхуд отметил, что в целом белорусская специальная техника имеет хорошую возможность присутствия на египетском рынке. "Наш Президент планирует до 2030 года освоить около 4 млн федданов (1 феддан - 0,42 га). Поэтому есть отличная возможность для поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники "Амкодор", зерносушилок", - пояснил он.

Египетская делегация во главе с губернатором мухафазы Вади-эль-Гедид Египта Мухаммадом аль-Замаллутой во время визита в Минск ознакомилась с возможностями техники "Амкодор".

Холдинг "Амкодор" объединяет 29 организаций, в том числе 19 заводов, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-