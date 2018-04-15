Андрейченко: парламентарии не останутся в стороне при решении вопросов торговли с Россией

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии не останутся в стороне при решении вопросов торговли с Россией. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что товарооборот Беларуси с Россией в 2017 году увеличился на 23% по сравнению с предыдущим годом, но взаимоотношения в торговле продукцией, особенно сельскохозяйственной, не соответствуют нормам Договора о Евразийском экономическом союзе.

"Это обсуждалось на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они полностью разделяют мнение, что это недопустимо, - сказал Владимир Андрейченко. - Но я должен отметить, что надо более активно в этом плане работать и нашим министерствам, ведомствам. Надо договариваться, это их непосредственная функция. Будем помогать, безусловно, парламентарии не будут в стороне".

Председатель Палаты представителей назвал одной из главных задач принятие модельных законов в Межпарламентской Ассамблее СНГ, связанных с такими направлениями, как цифровые технологии, инновации, энергетика, биотехнологий и т.д. "Особое внимание должно быть уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Мы создали группу дружбы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ по поддержке Шелкового пути, в нее вошли не только страны СНГ, но и Турция, Испания, Польша, Швейцария, Австрия. В прошлом году товарооборот Беларуси со странами СНГ увеличился на 24%", - резюмировал Владимир Андрейченко.-0-