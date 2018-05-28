28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антимонопольное регулирование в ЕАЭС может быть либерализовано в 2019 году. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алия Джумабаева, которая принимала участие в первом выездном заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК в Минске.

Алия Джумабаева отметила, что с 2017 года совместно с уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС проводится большая работа в целях совершенствования антимонопольного законодательства. Речь идет о внедрении института предупреждения и профилактики нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках. Предусмотрено, что предупреждения будут выносить не во всех случаях нарушений законодательства. В частности, при установлении монопольно высокой цены при занятии субъектом хозяйствования большой доли рынка будут инициировать проведение расследования.

"Действующее законодательство предусматривает, что за любые нарушения правил конкуренции на субъектов налагаются штрафы, эти суммы достаточно существенные. Пошли на внедрение инструментов предупредительного характера, потому что наказание бизнеса для нас не является самоцелью. Важно, чтобы субъекты хозяйствования научились соблюдать правила конкуренции, - пояснила она. - Сейчас предложенные поправки проходят внутригосударственные процедуры. Они вступят в силу после того, как будут ратифицированы. Думаем, что это будет в 2019 году", - сказала директор департамента.

Во время выездного заседания общественной приемной Алия Джумабаева выступила с докладом "Конкуренция и антимонопольное регулирование в ЕАЭС. Нормативно-правовая база". В ходе индивидуальных консультаций для бизнеса поступили вопросы о процедурах обращения в комиссию за защитой нарушенных прав и порядке рассмотрения таких обращений.

В мероприятии приняли участие представители объединений предпринимателей, ведущих белорусских промышленных предприятий, торговых и консалтинговых компаний. В их числе Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусская торгово-промышленная палата, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, Центр поддержки предпринимательства "Бизнес Консалтинг", Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства, ОАО "МАЗ", концерн "Беллегпром", СОАО "Коммунарка".

Следующие выездные заседания общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Армении.-0-