29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астраханская область заинтересована в малогабаритной технике BELARUS. Об этом шла речь сегодня во время встречи губернатора региона Александра Жилкина с руководством Минского тракторного завода, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Делегация Астраханской области посетила предприятие в ходе официального визита в Беларусь. Гости познакомились с линейкой техники завода.
Минский тракторный завод представлен в Астраханской области ООО "ТД МТЗ - Ставрополь". Как отметил и.о. заместителя генерального директора МТЗ по маркетингу - маркетинг-директора Юрий Пототурко, проект успешно развивается не только с помощью продаж техники, но и через качественное гарантийное обслуживание, обеспечение поставок запасных частей. "Мы настроены расширять наше сотрудничество и надеемся, что оно будет успешным для обеих сторон", - сказал он.
Завод работает с 1946 года, это один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и в мире. Белорусские тракторы работают в 150 странах. В 2017 году МТЗ увеличил экспорт на 26% до $561 млн.-0-
Фото с сайта предприятия
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