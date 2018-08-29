29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астраханская область заинтересована в малогабаритной технике BELARUS. Об этом шла речь сегодня во время встречи губернатора региона Александра Жилкина с руководством Минского тракторного завода, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Делегация Астраханской области посетила предприятие в ходе официального визита в Беларусь. Гости познакомились с линейкой техники завода.

Минский тракторный завод представлен в Астраханской области ООО "ТД МТЗ - Ставрополь". Как отметил и.о. заместителя генерального директора МТЗ по маркетингу - маркетинг-директора Юрий Пототурко, проект успешно развивается не только с помощью продаж техники, но и через качественное гарантийное обслуживание, обеспечение поставок запасных частей. "Мы настроены расширять наше сотрудничество и надеемся, что оно будет успешным для обеих сторон", - сказал он.

Завод работает с 1946 года, это один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и в мире. Белорусские тракторы работают в 150 странах. В 2017 году МТЗ увеличил экспорт на 26% до $561 млн.-0-

Фото с сайта предприятия