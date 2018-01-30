Австрия приветствует повышение позиции Беларуси в рейтинге ОЭСР

30 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Австрия приветствует повышение позиции Беларуси в рейтинге Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Это отметил сопредседатель белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Австрии Франц Вессиг на 14-м заседании комиссии в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад, что Беларусь повысила страновой рейтинг, это очень важно", - сказал Франц Вессиг. Он также отметил, что Беларусь всегда была и остается надежным партнером Австрии. По его словам, в настоящее время наблюдается хорошая динамика развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Франц Вессиг выразил мнение, что благодаря заседанию межправкомиссии удастся не только подвести итоги работы за период с предыдущей подобной встречи, но и наметить планы на будущее. В числе перспективных он назвал проекты в сфере энергоэффективности, сельского хозяйства, природоохранной области.

Сопредседатель белорусско-австрийской межправкомиссии также обратил внимание на важность визита Еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, который в настоящее время проводит переговоры в Минске, и назвал эффективным взаимодействие с Беларусью в период ее председательства в ЦЕИ.-0-