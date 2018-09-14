Автокраны "Зумлион-МАЗ" вышли на рынок Центральной Азии

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автокраны белорусско-китайского предприятия "Зумлион-МАЗ" вышли на рынок Центральной Азии, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Автокран ZMC-25 производства "Зумлион-МАЗ" представлен на выставке Made in Belarus в Узбекистане и уже нашел потенциальных покупателей. Директор предприятия Юрий Пивоваров отметил большой интерес посетителей выставки к этой технике. "Сейчас в Узбекистане активно развивается строительная отрасль, которая нуждается в качественной и надежной спецтехнике. Этот рынок для нас - большой потенциал как с точки зрения платежеспособного спроса, так и восприятия белорусской продукции. По сочетанию цены и качества спецтехника "Зумлион-МАЗ" практически не имеет аналогов в регионе", - добавил он.

Производитель планирует работать в Узбекистане через официальное представительство Минского автомобильного завода. "Зумлион-МАЗ" организовал обширную сервисную сеть в Беларуси и других странах СНГ. Покупателям гарантируют качественное обслуживание автотехники вне зависимости от места эксплуатации.

"Зумлион-МАЗ" собирает автокраны ZMC-25 на площадях завода "Могилевтрансмаш" для рынков Беларуси, России и других стран СНГ. Они способны поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома.

Масштабная выставка белорусских производителей проходит в столице Узбекистана Ташкенте 14-19 сентября. Участие в выставке принимают более 150 предприятий.-0-