"Бабушкиной крынке" нужно активнее развиваться и повышать эффективность работы - Снопков

30 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Бабушкина крынка" нужно активнее развиваться и повышать экономическую эффективность работы. Такое мнение заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков высказал сегодня на встрече с трудовым коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализируя экономические показатели работы общества, Николай Снопков сделал вывод, что управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" развивается стабильно, выше среднего по стране. "Но потенциал у предприятия и трудового коллектива огромный", - считает заместитель главы Администрации Президента.

Он обратил внимание руководства и специалистов на ряд проблем, которые нужно решить в ближайшем будущем. Прежде всего это касается перезагрузки мощностей по всем видам выпускаемой продукции, низкого процента фасованных изделий, большого количества сухого обезжиренного молока, избыточной численности персонала, недостаточного уровня производительности и объема производимой продукции.

Николай Снопков высказал свои предложения по исправлению сложившейся ситуации и пообещал проконтролировать их выполнение. В частности, нужно незамедлительно провести работу по реструктуризации займов, структурировать доходность по рынкам, покупателям и продуктам, активизировать маркетинговую работу с покупателями внутри Беларуси и обратить особое внимание на Европу. Также, по мнению заместителя главы Администрации, обществу необходимо привести в систему работу по развитию сырьевой базы, уделив пристальное внимание воспроизводству молочного стада и выпуску качественного молока. "Только в этом случае я вижу у вас качественный рост производства молока и, соответственно, наращивание выпуска и продаж продукции", - отметил он.

Далее, по его мнению, перед предприятием стоят три классические задачи: прописать стратегию развития, определить организационную структуру и команду, цифровизировать учет и контроль всех финансовых процессов. "Мы живем в век экспоненциального роста экономики. Это не рост на 5% или 10%. Это рост в разы каждый год, в том числе выручки от продажи продукции. Это то, что нам диктуют современные условия развития экономики. И вам тоже нужно меняться не для того, чтобы оставаться на плаву, а чтобы активно развиваться", - резюмировал Николай Снопков.-0-