Банк развития будет представлять интересы Беларуси в капитале панафриканского банка TDB

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития будет представлять интересы Беларуси в капитале панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB). Соответствующее соглашение подписано председателем правления Банка развития Сергеем Румасом и президентом Eastern and Southern African Trade and Development Bank Адмассу Тадесси. Такая информация размещена на сайте белорусского банка, сообщает БЕЛТА.

Банк развития Республики Беларусь принял участие в ежегодном акционерном собрании управляющих одного из крупнейших панафриканских банков Eastern and Southern African Trade and Development Bank (Банк развития и торговли Африки), которое состоялось в Кампале (Уганда).

Обеспечение соблюдения интересов Беларуси в капитале Eastern and Southern African Trade and Development Bank предоставит белорусским экспортерам дополнительную возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования Банком развития поставок белорусской продукции в африканские страны.

Как сообщалось, Банком развития 15 мая 2018 года было подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии в размере $70 млн. Через Eastern and Southern African Trade and Development Bank была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки.-0-