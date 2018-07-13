Банк развития в I полугодии увеличил финансовую поддержку МСП почти в 4 раза

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в первом полугодии увеличил финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

В первом полугодии 2018 года в рамках программы Банка развития по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) с участием банков-партнеров было профинансировано 812 инвестиционных проектов в объеме Br119,8 млн.

Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила Br190,6 млн.

В пресс-службе рассказали, что сформированный с начала реализации программы портфель проектов диверсифицирован как по видам экономической деятельности, так и по регионам. Наибольший удельный вес занимают проекты, связанные с транспортной (пассажирские и грузоперевозки) и производственной деятельностью (производство металлических изделий, пластмассовых изделий, мебели, одежды). В разрезе регионов по количеству профинансированных проектов лидируют Брестская и Гродненская области.

Всего за период реализации программы с августа 2014 года по июнь 2018 года профинансировано более 2,5 тыс. проектов общей стоимостью около Br650 млн.

Как сообщалось, программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, инициированная и разработанная Банком развития, стартовала в Беларуси в августе 2014 года. Программа реализуется с участием 13 банков-партнеров: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белорусский народный банк", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь), ЗАО "БТА Банк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Паритетбанк" и лизинговых компаний, с которыми Банк развития подписал соответствующие соглашения.-0-