21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в июне рассмотрит возможность размещения евробондов в белорусских рублях, сообщил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем примерно на Br500 млн - это еврооблигации в белорусских рублях. Где мы их будем размещать, пока не могу сказать, но мы готовимся к наблюдательному совету, который пройдет в июне, где вынесем вопрос размещения еврооблигаций на рассмотрение", - пояснил Сергей Румас. Он уточнил, что речь идет о размещении облигаций на три года.

Банк развития и Беларусбанк подписали сегодня меморандум о сотрудничестве. Глава Банка развития прокомментировал совместную с Беларусбанком работу на рынках капитала. "Здесь мы видим те сферы, где можем объединить усилия - как в части привлечения заимствований (у нас уже есть определенные мысли по этому поводу), так и в части нашей совместной поддержки экспорта", - подчеркнул он.

Председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич также прокомментировал тему совместного выхода на международный рынок заимствований. "Подписывая меморандум, мы преследуем цель выходить на рынок заимствований вместе, по связанным ресурсам, может быть, и в этом году. Уже есть определенный проект, мы работаем над ним, но нужно оценить все риски", - заявил он.

Говоря о совместных проектах, Виктор Ананич отметил, что они могут быть реализованы в сфере энергетики. "По "Гродно-Азоту" на слуху проекты, которые требуют больших вложений и в реконструкцию действующего производства, и в строительство нового завода. У нас конкретных решений нет, но в этом направлении мы совместно поработаем. Энергетическая отрасль обновляет основные фонды, они требуют больших финансовых затрат", - подчеркнул он.

Меморандум призван определить базовые принципы и направления сотрудничества между Банком развития как национальным институтом развития и Беларусбанком как крупнейшим системообразующим коммерческим банком страны. Данный документ будет способствовать достижению синергетического эффекта от взаимодействия двух финансовых институтов для решения задач по укреплению национальной экономики, стимулированию деловой активности и повышению экспортного потенциала Беларуси.-0-