29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк ВТБ в 2018 году планирует привлечь 1,6 тыс. новых клиентов в сегменте малого бизнеса, сообщил начальник управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" Олег Савин во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"По состоянию на 1 июня 2018 года кредитный портфель среднего и малого бизнеса составляет около Br250 млн. В течение года на расчетно-кассовое обслуживание было привлечено более 1,3 тыс. новых клиентов, по итогу 2018 года планируется привлечь 1,6 тыс. новых клиентов малого бизнеса. В целом доля малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле банка в настоящее время составляет 34%", - рассказал он.

Олег Савин напомнил, что в прошлом году банк скорректировал подход к анализу финансового состояния заемщика в сегменте среднего бизнеса. "Также была проведена работа с кредитным портфелем на предмет минимизации валютных рисков. Мы тщательно анализируем финансовое состояние кредитополучателя, что позволяет в дальнейшем обратить его внимание на какие-то наиболее уязвимые моменты. Причем, если изначально это не всегда воспринималось клиентами позитивно, то теперь многие говорят нам спасибо. В результате кредитный портфель в белорусских рублях за год увеличился в процентном соотношении с 23% до 48%", - подчеркнул он.

Сейчас перед банком ВТБ стоит задача унифицировать все существующие процедуры и транслировать лучшие практики группы, учитывая особенности локального рынка, в сегменте малого бизнеса.

Представитель банка отметил, что стратегическая цель банка ВТБ - сохранять долю рынка (по работе с юридическими лицами она составляла 2,2%). "В сегменте среднего бизнеса мы планируем рост кредитного портфеля до 45% уже в этом году. Считаю, что клиентский спрос на ресурсы позволяет выдать в этот сектор такие деньги. Пока что мы движемся по графику", - констатировал он.-0-

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