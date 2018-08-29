Банку развития в 3,7 раза увеличили лимит эмиссии облигаций на 2018 год

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банку развития в 3,7 раза увеличили лимит объема эмиссии облигаций на 2018 год. Это следует из постановления Совета Министров и Национального банка от 27 августа 2018 года № 617/10, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу лимит объема эмиссии облигаций Банк развития на 2018 год увеличен с Br225 млн до Br825 млн.

Этот показатель определяется ежегодно. В 2017 году лимит объема эмиссии облигаций банка был определен в размере Br217 млн.

Банк развития занимается профессиональной деятельностью по ценным бумагам с 2013 года. В соответствии с Налоговым кодексом доходы, полученные от реализации и погашения облигаций Банка развития, включая процентный доход, налогом не облагаются.-0-