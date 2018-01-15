Белагропромбанк удостоен сразу трех наград по версии журнала Global Banking & Finance Review

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белагропромбанк" получило сразу три награды по версии журнала Global Banking & Finance Review, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Авторитетное европейское деловое издание Global Banking & Finance Review провело ежегодное исследование мирового банковского рынка. По версии журнала, лучшим банком Беларуси в 2017 году сразу по трем номинациям стал Белагропромбанк. Речь идет о номинациях "Лучший корпоративный банк", "Лучший КСО банк" и "Лучший розничный банк", - пояснили в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что победа в данных номинациях является свидетельством признания высокого уровня международной деятельности банка, его розничных продуктов и услуг, а также корпоративной социальной ответственности кредитно-финансового учреждения.

В 2017 году Белагропромбанк по версии британского журнала bne IntelliNews был признан "Лучшим банком Беларуси в сфере торгового и структурного финансирования", а в 2015 году получил звание "Лучший банк в Беларуси 2015". Награда была присвоена Белагропромбанку авторитетным международным бизнес-изданием bne IntelliNews в рамках публикации обзора банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы за 2015 год, подготовленного редакцией издания в сотрудничестве с рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Fitch Ratings.

ОАО "Белагропромбанк" является одним из крупнейших государственных банков Беларуси, занимает второе место в банковской системе по размеру активов, капитала, по объему розничных депозитов и корпоративных кредитов. У банка более 100 банков-партнеров по всему миру в сфере финансирования внешней торговли. Клиентами банка являются около 1,7 млн розничных и около 40 тыс. корпоративных клиентов.-0-