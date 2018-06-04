4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь активизирует поставки БелАЗов и комбайнов в Монголию. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Монголии Дамдины Цогтбаатаром, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей констатировал, что в настоящее время белорусско-монгольский товарооборот складывается не лучшим образом. "Мы сегодня на переговорах детально прошлись по вопросам торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого велик", - добавил глава МИД.

Он назвал важной роль межправительственной комиссии, работа которой способствует наращиванию контактов. По мнению Владимира Макея, уже в ближайшее время взаимный товарооборот может увеличиться в разы.

Глава внешнеполитического ведомства отдельно рассказал о наращивании поставок техники в Монголию, в частности, речь идет о продаже БелАЗов. Беларусь поставляет туда трактора, а также начала продавать комбайны "Гомсельмаша".

"Мы договорились более детально посмотреть на перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, особенно с учетом того, что в Монголии активно развивается животноводство. Мы договорились также подумать о создании совместного предприятия, связанного с переработкой сельхозпродукции, тем более что рынок там огромный", - резюмировал Владимир Макей.-0-