Беларусь готова к совместной работе с Московской областью по всем направлениям - Петришенко

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова к совместной работе с Московской областью на взаимовыгодной основе по всем направлениям. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, которая состоялась во время ХXII Петербургского международного экономического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Положительно оценив тенденцию роста взаимного товарооборота в 2017 году, посол отметил, что в I квартале 2018 года товарооборот Беларуси с Московской областью продолжил активный рост и составил около $1,3 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 18%.

Московская область обладает одним из самых высоких показателей по белорусскому экспорту, в регионе наиболее развитая из всех российских субъектов товаропроводящая сеть белорусских предприятий, по объему товарооборота Беларусь является одним из самых крупных торговых партнеров Подмосковья, подчеркнул Андрей Воробьев.

"На встрече был обсужден вопрос проведения мероприятий в рамках рабочей группы по развитию и координации сотрудничества Беларуси и Московской области. Отмечено, что регулярное проведение ее заседаний позволит оперативно принимать решения по самым актуальным вопросам, осуществлять координацию работы госорганов, предприятий и организаций сторон по реализации достигнутых договоренностей", - проинформировали в посольстве.

Игорь Петришенко подчеркнул также значимость дальнейшего развития промышленной и сельскохозяйственной кооперации для двустороннего сотрудничества и обеспечения предприятий, хозяйств, торговых сетей Московской области качественной белорусской техникой, оборудованием, товарами и продуктами. Он пригласил Андрея Воробьева принять участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве осенью, а представителей сельскохозяйственных организаций области - на Белорусскую агропромышленную неделю "Белагро-2018" в Минске (5-10 июня). Дипломат предложил также посетить белорусские предприятия по производству сельскохозяйственной техники, мясо-молочной продукции во время проведения недели.

"Участие представителей Министерства сельского хозяйства России в международных специализированных выставках "Белагро", "Белферма", "Белпродукт", "Пищевая индустрия", "Продмаш. Холод. Упак", которые пройдут в июне в Минске, посол обсудил также с заместителем руководителя этого российского ведомства Евгением Громыко", - добавили в диппредставительстве.-0-