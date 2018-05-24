Беларусь готова нарастить прямые поставки продовольствия в Приморье

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономический потенциал взаимодействия Беларуси и Приморского края необходимо активно развивать, к этому есть все предпосылки, несмотря на территориальную отдаленность и непростые логистические схемы доставки грузов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, которая состоялась сегодня на ХXII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В настоящее время стороны успешно выполняют план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Приморского края о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. За I квартал 2018 года товарооборот вырос на 44% и составил $3,6 млн. Такая положительная динамика взаимной торговли свидетельствует не только об имеющихся возможностях увеличения ее объемов, но и наращивании экономического потенциала взаимодействия в целом, подчеркнул Игорь Петришенко.

Андрей Тарасенко рассказал, что в Приморье особое внимание уделяется развитию агропромышленного сектора экономики, планируется значительное расширение производства продукции сельского хозяйства (в 2018 году на реализацию соответствующей программы выделено почти 1,7 млрд российских рублей). По его словам, в регионе наблюдается устойчивый спрос на белорусскую технику, продукты питания, потребительские товары.

Посол, обратив внимание на оживление поставок в Приморский край белорусской техники (в 2017 году - 94 трактора МТЗ, 37 грузовых автомобилей МАЗ, в I квартале 2018-го - 45 тракторов, 7 автомобилей, 8 единиц прицепной техники МАЗ, МТЗ и 31 единица техники и навесного оборудования ОАО "Амкодор"), отметил возможности белорусских предприятий к их наращиванию. При этом МАЗ и управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" готовы принять участие в обновлении парка пассажирской техники Приморского края с использованием различных схем финансирования.

Игорь Петришенко также подтвердил готовность белорусской стороны нарастить объемы прямых поставок в регион сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, потребительских товаров для нужд рынка Приморья, отметили в пресс-службе. Он рассказал, что в Корсаковском районе Сахалинской области реализуется проект по строительству молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов и агрогородка усадебного типа, и предложил использовать имеющийся у белорусской стороны опыт проведения таких работ в Приморском крае. Посол предложил также использовать опыт ряда российских регионов по привлечению белорусских организаций к проектированию и возведению жилья, производственных и социальных объектов, обустройству сельских населенных пунктов, реализации инвестиционных проектов.-0-