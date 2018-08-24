Беларусь готова содействовать механизации сельского хозяйства Эквадора

24 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кито Игорь Полуян на встрече с недавно назначенным исполнительным председателем палаты промышленности и производства Эквадора Пабло Самбрано обсудил вопросы развития белорусско-эквадорского экономического сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Эквадоре.

Дипломат провел презентацию экономического, агропромышленного и научно-технического потенциала Беларуси, рассказал о деятельности в Эквадоре филиалов компаний "Белзарубежстрой" и "Белоруснефть", отметил готовность к сотрудничеству в промышленной сфере, подчеркнул перспективность создания совместных предприятий по сборке современной белорусской автомобильной, сельскохозяйственной и иной техники. Игорь Полуян акцентировал внимание собеседника на готовности Беларуси оказать содействие в механизации сельского хозяйства Эквадора и в этом контексте пригласил членов палаты посетить в 2019 году международную выставку "Белагро".

Председатель промышленной палаты отметил высокий уровень экономического и научно-технического развития Беларуси. В этой связи он выразил намерение организовать в 2019 году визит в Беларусь делегации предпринимателей Андского сообщества (Эквадор, Колумбия и Перу).

Достигнута договоренность провести в ближайшее время дополнительную встречу руководителя белорусской дипломатической миссии в Кито с эквадорскими предпринимателями для обсуждения путей расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.-0-