Беларусь готова участвовать в развитии электробусных маршрутов в Санкт-Петербурге - Кобяков

28 марта, Санкт-Петербург /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в развитии электробусных пассажирских маршрутов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Санкт-Петербурге на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаем взять на вооружение наши последние новинки - инновационный городской электротранспорт - электробусы", - сказал премьер-министр. Он напомнил, что опытный белорусский электробус уже прошел испытания в Санкт-Петербурге, получив хорошую оценку.

Андрей Кобяков отметил, что у белорусской стороны уже есть положительный опыт поставок в Санкт-Петербург трамваев "Метелица". Причем, эти трамваи получили у жителей города на Неве символичное название "Чижик".

Кроме того, ОАО "МАЗ" готово расширить линейку поставляемых в северную российскую столицу пассажирских автобусов, в том числе на газомоторном топливе.

Товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга в 2017 году составил $1 млрд 672,3 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,7%. Экспорт сложился на уровне $967,4 млн и увеличился на 18,6%, импорт - $704,9 млн (рост на 21,2%). Сальдо положительное - $262,5 млн. Основу экспорта в 2017 году составили поставки говядины свежей или охлажденной, сыров и творога, сливочного масла, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, молока и сливок сгущенных, несгущенных и сухих, грузовых автомобилей, сахара. Основу импорта составили поставки легковых автомобилей, двигателей и генераторов электрических, специфических товаров, насосов жидкостных, арматуры для трубопроводов, металлоконструкций из черных металлов.

В январе 2018 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербург был $125,9 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 24,7%. При этом экспорт - $79,1 млн (больше на 21,3%), импорт - $46,8 млн (вырос на 30,9%). Сальдо положительное - $32,3 млн.-0-