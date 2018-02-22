22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Алтайский край подготовят программу развития сотрудничества на 2018-2019 годы. Решение об этом принято на состоявшемся в Барнауле заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
Во время визита в этот российский регион белорусская делегация во главе министром промышленности Виталием Вовком изучила потенциал крупных предприятий Алтайского края, ознакомилась с развитием туризма и санаторно-курортного комплекса в регионе.
На встрече Виталия Вовка с губернатором Алтайского края Александром Карлиным были рассмотрены итоги двустороннего сотрудничества за 2017 год, а также перспективные направления развития отношений. Они обсудили также инициативу создания учебных классов ОАО "Минский тракторный завод" и ОАО "Гомсельмаш" на базе инженерного факультета Алтайского государственного аграрного университета.-0-
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