Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в сфере транспорта, связи и высоких технологий

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук встретился с министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашотом Акопяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время встречи были рассмотрены вопросы белорусско-армянского сотрудничества в сфере транспорта, связи и высоких технологий. Стороны обсудили перспективы поставок белорусской техники, взаимодействие в области авиации, автомобильного и железнодорожного транспорта, развитие договорно-правовой базы сотрудничества двух стран в соответствующих областях.-0-