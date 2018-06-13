Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в сфере транспорта, связи и высоких технологий

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук встретился с министром транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашотом Акопяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Во время встречи были рассмотрены вопросы белорусско-армянского сотрудничества в сфере транспорта, связи и высоких технологий. Стороны обсудили перспективы поставок белорусской техники, взаимодействие в области авиации, автомобильного и железнодорожного транспорта, развитие договорно-правовой базы сотрудничества двух стран в соответствующих областях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3617 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0103 BYN
|2.003 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.1882 BYN
|3.184 BYN
|3.195 BYN