Беларусь и Египет обсуждают создание предприятий нефтехимии и фармацевтики

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможное создание совместного производства по выпуску отдельной нефтехимической продукции из белорусского сырья в Египте обсуждено 21 октября на встрече посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с председателем палаты химической промышленности этой страны Шерифом аль-Габали и членами совета директоров палаты. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

В посольстве отметили, что в переговорах также приняла участие делегация ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Завод Химволокно". Участники встречи обсудили вопросы организации поставок белорусских нейлоновых и полиэфирных нитей и волокон, композиционных материалов, а также азотных удобрений на египетский рынок. "Особое внимание также было уделено возможному созданию совместного производства по выпуску отдельной нефтехимической продукции из белорусского сырья в Египте", - рассказали в дипмиссии.

В этот же день Сергей Рачков встретился с председателем компаний Sakson Group и Sakkal Trading Шукри Саккалом. Стороны рассмотрели возможности участия египетских компаний в проектах по созданию совместных производств сельскохозяйственного оборудования ОАО "Бобруйскагромаш", комбайнов ОАО "Гомсельмаш" в Египте в качестве дистрибьюторов техники, а также продвижения автобусов ОАО "МАЗ" для нужд систем общественного транспорта египетских городов.

Были обсуждены также вопросы взаимодействия в области фармацевтики и косметики, в частности, продвижение и изучение возможностей налаживания совместного производства белорусских медпрепаратов и косметической продукции в Египте.-0-