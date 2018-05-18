Беларусь и Эквадор проведут в 2018 году заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор проведут во второй половине 2018 года заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с эквадорской коллегой Марией Фернандой Эспиносой Гарсес, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тематика торгово-экономического сотрудничества будет предметно обсуждена на запланированном на ближайшее время третьем заседании белорусско-эквадорской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Мы договорились, что заседание пройдет во второй половине этого года. Наши эквадорские друзья пообещали, что в ближайшее время будет назначен сопредседатель эквадорской части комиссии", - сказал Владимир Макей.

По его словам, за 25 лет отношений страны смогли нарастить межгосударственные контакты на всех уровнях, расширить отношения в экономической сфере. Однако потенциал для развития сотрудничества во всех сферах далеко не исчерпан, подчеркнул министр.

Владимир Макей рассказал, что во время переговоров детально обсуждались приоритетные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, в том числе дальнейшее развитие политического диалога на всех уровнях. "Переговоры позволили выявить хорошие перспективы в расширении двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - обратил внимание он.

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес добавила, что в заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству примут участие и представители деловых кругов обеих стран. Это поможет расширить взаимодействие государственного и частного секторов. Она констатировала, что торговый оборот между странами увеличился, но есть еще большой потенциал в этом направлении. "Мы заинтересованы делать конкретные шаги. Мы заручились интересом Беларуси и договорились продвинуться по сотрудничеству в промышленности, нефтехимии, возможной сборке автомобильной техники, сельском хозяйстве", - резюмировала министр. -0-