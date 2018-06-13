Беларусь и Еврокомиссия обсудили упрощение взаимного доступа на рынки

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четвертый раунд торгового диалога между Министерством иностранных дел Беларуси и генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле состоялся 12 июня в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Юрий Горелик, делегацию директората Европейской комиссии по торговле - заместитель начальника управления генерального директората по торговле Рута Зарнаускайте. Во время переговоров обсуждены наиболее чувствительные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целях упрощения условий взаимного доступа на рынки и создания благоприятных условий для развития деловых контактов.

Делегацию Европейской комиссии принял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Проведение на постоянной основе заседаний торгового диалога позволяет обмениваться информацией о конкретных ожиданиях Беларуси и Евросоюза в сфере торгово-экономического сотрудничества, обсуждать формирование договорной базы двусторонних торговых отношений, согласовывать механизмы взаимодействия по устранению барьеров во взаимной торговле.-0-

Фото МИД