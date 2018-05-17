Беларусь и Финляндия заинтересованы развивать сотрудничество в строительстве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия обсудили развитие сотрудничества в области строительства, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси.

Делегация финских строительных компаний сегодня посетила Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси с целью проведения переговоров и установления контактов с представителями профильных министерств и государственных учреждений Беларуси в области строительства и проектирования, со строительными компаниями и поставщиками стройматериалов.

В составе финской делегации были представители 21 компании из Строительного сообщества г.Лахти. С белорусской стороны заинтересованность в развитии деловых отношений проявили такие компании и объединения, как ГПО "Минскстрой", РУП "Институт Белгоспроект", УП "Минскоблсельстрой", ОАО "Минскдрев", РУП "Белстройцентр", УП "Белниипградостроительства", юридическая компания REVERA.

На мероприятии обсуждались вопросы развития сотрудничества между Беларусью и Финляндией в области строительства и производства строительных материалов, а также правовое регулирование строительной сферы для иностранных компаний.

Визит делегации организован при поддержке Финляндско-белорусской торговой ассоциации.

Строительное сообщество г.Лахти создано в 1953 году. Членами сообщества являются учредители, владельцы и директора ведущих компаний в данной отрасли. В сообществе представлены следующие секторы: государственные учреждения и организации, занимающиеся проектированием; разработчики, консультанты и инспекторы в сфере разработки; финансисты, владельцы недвижимости; строительные подрядчики; представители предприятий по производству строительных материалов; поставщики и агенты строительной отрасли.-0-