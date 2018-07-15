15 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь и Германия в 2018 году могут выйти на $3 млрд товарооборота, заявил в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко, сообщает БЕЛТА.

"В экономическом плане динамика наших отношений очень и очень позитивная. Мы видим, что в этом году сможем, скорее всего, выйти на уровень $3 млрд в торговле между странами", - сказал Денис Сидоренко.

В числе белорусских товаров, которые широко известны в Германии, он назвал технику Минского тракторного завода. "Традиционно в восточных землях, в мелких фермерских хозяйствах наш трактор достаточно активно использовался и по-прежнему имеет очень хорошую репутацию. В немецкой терминологии основная характеристика звучит как "Его нельзя сломать", - отметил посол, добавив, что именно надежность выпускаемой продукции ставится во главу угла при продвижении белорусских товаров на рынок ЕС. Также он с удовлетворением констатировал значительную интенсификацию политических контактов. Так, важным историческим событием стал официальный визит в конце июня в Беларусь Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.-0-