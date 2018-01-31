31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия активизируют сотрудничество в области логистики, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили во время заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем тесно работать в области логистики, чтобы транспортное сообщение между Беларусью и Грузией развивалось и приносило благо обеим странам", - сказал Дмитрий Кумсишвили.

Он отметил эффективность работы межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству и необходимость дальнейшего активного взаимодействия для повышения товарооборота между Беларусью и Грузией. "Готовящийся визит Президента Беларуси в Грузию очень важен для нас. Несколько лет назад, когда ваш Президент приезжал в нашу страну, был дан значимый импульс развитию сотрудничества. Хотелось бы, чтобы к новому визиту было заложено как можно больше совместных инициатив для дальнейшего развития наших двусторонних отношений", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Дмитрий Кумсишвили также обратил внимание на активное участие белорусской стороны в тушении лесных пожаров в Грузии в августе 2017 года. "Грузинское правительство приняло решение о награждении белорусских летчиков МЧС, которые участвовали в тушении пожаров. Мне досталась огромная честь передать медали этим храбрым людям, которые были с нами бок о бок в такой сложный период. Эта ситуация еще раз подтвердила, что мы должны всячески помогать друг другу", - добавил он.

Грузинская делегация во главе с Дмитрием Кумсишвили сегодня посетила Университет гражданской защиты МЧС, где познакомилась с белорусским опытом подготовки специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Гости осмотрели пожарную аварийно-спасательную технику и оборудование белорусского производства. "Мы очень впечатлены теми традициями и новыми технологиями, которые нам представили в институте", - отметил первый вице-премьер-министр.-0-