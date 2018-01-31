31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в сфере торговли, АПК и туризма. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый после заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние два года весьма динамично развиваются торгово-экономические отношения Беларуси и Грузии, наше сотрудничество в гуманитарной, культурной сфере, в области туризма. Серьезные подходы выработаны по всем направлениям - от торговли до создания совместных производств и рабочих мест в таких областях, как машиностроение, производство лифтового оборудования. В Грузии развивается совместное производство лифтов: 22 лифта уже смонтировано, в 2018 году мы ставим задачу произвести более 200, а затем организовать производство до 2 тыс. лифтов на территории Грузии. Есть подвижки в области здравоохранения. Мы благодарны нашим коллегам из Грузии за сотрудничество в сфере фармации, получение новых лекарственных форм. Мы определили и то, как будем развивать сотрудничество в аграрном секторе", - рассказал Михаил Русый.

Он отметил важность сотрудничества в сфере туризма. "С целью развития туризма по обоим направлениям необходимо рассмотреть вопрос организации новых авиамаршрутов", - сказал вице-премьер. Вместе с тем он обратил внимание на вопросы логистики, в связи с чем министерствам транспорта двух государств поручено изучить те маршруты, по которым доставляются товары, а также новые направления "для того, чтобы и работать на Грузию, и с площадки Грузии продвигать товары совместного производства в третьи страны". "Кроме того, для популяризации наших товаров мы избрали такое направление, как создание белорусских торговых сетей в Тбилиси и других городах. Мы сегодня приняли решение, дано поручение нашим местным органам власти, чтобы аналогичные сети в ближайшее время были созданы в Беларуси. Белорусы тоже должны иметь доступ к грузинским товарам", - добавил вице-премьер. В марте в Тбилиси пройдет бизнес-форум, который также поспособствует развитию сотрудничества по всем направлениям.

"Перед нами стоит задача в самые короткие сроки, предположительно, к 2020 году, выйти на товарооборот в $200 млн. Нам нужно серьезно поработать, чтобы достичь этого результата", - подчеркнул Михаил Русый.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили отметил, что во время заседания удалось обсудить самые разные направления сотрудничества. "Это и инновации, и транспорт, и торговля, туризм, индустриальное и аграрное направления, культура, здравоохранение, межрегиональное взаимодействие. Будут открываться совместные предприятия, одно из них - по производству лифтов - уже открылось в Грузии. Важно совместно создавать новые рабочие места, предоставлять новые возможности частному сектору для развития тех направлений, которые актуальны для наших стран", - сказал первый вице-премьер-министр.

Сегодня были подписаны протокол четвертого заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, протокол третьего совместного заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Грузии, а также программа на 2018-2019 годы по выполнению соглашения между Минским областным исполнительным комитетом и администрацией государственного уполномоченного - губернатора Кахетии о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве.-0-

Беларусь и Грузия намерены достичь к 2020 году товарооборота в $200 млн "За последние несколько лет белорусско-грузинские отношения приобрели устойчивый характер, динамично развиваются. У нас никогда не было конфликтов между народами, правительствами, мы всегда находили возможность работать друг с другом", - отметил Михаил Русый.