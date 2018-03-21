21 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия открывают в Тбилиси сборочное производство лифтов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.

"В настоящее время реализуется проект, он уже фактически начинает работать - создание сборочного производства лифтов на территории Грузии. В целом в Грузии модернизации, а где-то полной замены требуют около 25 тыс. лифтов, из них не менее 50% белорусского производства ("Могилевлифтмаш"), поставленных еще в советский период. Поэтому в первую очередь этот проект направлен на грузинский рынок, в такие города, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси", - рассказал посол.

Говоря о перспективах создания совместных предприятий в Грузии, он отметил, что емкость грузинского рынка небольшая. Однако Грузия имеет режимы свободной торговли со странами в разных регионах. Поэтому можно рассматривать организацию совместных предприятий с прицелом и на рынки третьих стран.

"Но, создавая здесь сборку, следует понимать, что необходим определенный уровень локализации, чего не всегда можно достичь. Но если он достигается, то такая продукция приобретает статус грузинского товара и ее можно поставлять на рынки третьих стран в рамках режимов свободной торговли, - подчеркнул Михаил Мятликов. - А лифты как раз та тема, когда локализация возможна. Автоматика ставится здесь на месте, шахта готовится на месте. Металл есть, кабины поставляются. Это тот проект, который позволяет сделать СП с необходимым уровнем локализации".

Дипломат обратил внимание, что в Грузии все происходит на тендерной основе, независимо от того, импортная это продукция или отечественная. Поэтому преференций отечественной продукции при поставках и госконтрактах не делается. Предоставляются только условия по программе "Производи в Грузии", когда компания, организовывая производство, получает определенные субсидии со стороны государства.

Производство лифтов сегодня в Тбилиси посетили вице-премьер Беларуси Михаил Русый и первый вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили. Соответствующее предприятие входит в структуру Грузинского технического университета.

Согласно представленной информации, объемы производства в 2018 году составят 100 единиц, в 2019-м - 250, а в 2020 году и далее - на уровне 500 единиц в год. При этом постепенно будет увеличиваться процент локализации, осваиваться новые технологические процессы и производство отдельных узлов. Уже сейчас локализация составляет примерно 50-52%, а в перспективе достигнет 60-65%. "Сейчас надо, чтобы специалисты отработали всю гамму лифтового оборудования - пассажирского, грузового, эскалаторного, для безбарьерной среды, подъемные механизмы. Перспективы у этого предприятия хорошие", - сказал Михаил Русый.

Кроме того, учитывая тесную связь производства с университетом, на этой базе будут готовиться и специалисты массовых профессий, которые будут задействованы не только на сборке и производстве лифтов, но и их последующем обслуживании.-0-

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