23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль в 2017 году увеличили товарооборот более чем на 50%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Израиле.

В посольстве рассказали, что 21-22 мая состоялся визит в Израиль официальной делегации во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Михаилом Русым, находившейся в стране для участия в 6-м заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству (СБИК).

"Во время заседания были подведены итоги экономического сотрудничества и двусторонней торговли за период, прошедший после предыдущей встречи в данном формате. Выражено удовлетворение ростом товарооборота между странами в 2017 году более чем на 50% к 2016 году. Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики в этой сфере", - подчеркнули в посольстве.

В подписанном сопредседателями комитета вице-премьером Михаилом Русым и министром алии и интеграции Израиля Софой Ландвер протоколе заседания СБИК зафиксирован ряд конкретных договоренностей по развитию взаимодействия по широкому спектру направлений.

Кроме того, руководитель делегации провел переговоры с министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем и министром науки и технологий Офиром Акунисом, на которых были обсуждены приоритетные направления сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в агропромышленной и научно-технической сферах. "Офир Акунис и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин подписали меморандум о взаимопонимании между возглавляемыми ими ведомствами. Стороны исходят из того, что документ прежде всего придаст серьезный импульс сотрудничеству в области совместных исследований и разработок", - отметили в посольстве. Во время переговоров Александра Шумилина с руководством Израильского инновационного агентства стороны обменялись видением путей дальнейшего взаимодействия в ИT-сфере и области инноваций.

Во время визита Михаил Русый встретился с руководством израильской компании "Агриго". В центре обсуждения были перспективы взаимовыгодной кооперации в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Главной темой встречи заместителя премьер-министра с активом Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси стали возможности взаимодействия с белорусским землячеством в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, а также реализации совместных проектов в рамках региональных и деловых контактов.

Параллельно во внешнеполитическом ведомстве Израиля состоялся очередной раунд двусторонних межмидовских консультаций. Белорусскую делегацию на них возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, израильскую - политический директор МИД Алон Ушпиц и заместитель генерального директора, директор бюро Евразии Александр Бен-Цви. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Также в Министерстве туризма Израиля было проведено заседание совместной белорусско-израильской рабочей группы по сотрудничеству в области туризма. Делегацию на переговорах с белорусской стороны возглавил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной. Кроме того, актуальное состояние сотрудничества в туристической сфере и его перспективные направления были обсуждены на встрече Михаила Русого с министром туризма Израиля Яривом Левиным.-0-