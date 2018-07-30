30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество в сфере стандартизации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Госстандарт Беларуси с рабочим визитом посетила делегация Администрации по стандартизации Китая (SAC). Встреча состоялась в целях реализации соглашения о сотрудничестве между ведомствами, подписанного 29 сентября 2016 года в Пекине, и договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в апреле 2018 года в Минске.

Стороны подробно представили национальные системы стандартизации своих стран, ознакомились с процессами совершенствования их деятельности. "С каждой встречей у нас появляется все больше информации друг о друге, ведомствах, которые занимаются вопросами стандартизации, что в дальнейшем положительно сказывается на развитии сотрудничества", - отметил первый заместитель председателя Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий.

Во время переговоров стороны также обсудили подходы к созданию в перспективе совместной рабочей группы по стандартизации, ее цели, задачи, сферы деятельности, в том числе с учетом строительства Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Одним из итогов встречи стало заключение соглашения о сотрудничестве по воспроизведению и распространению национальных стандартов. Его подписали Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации и Информационный центр Управления по стандартизации Китая.-0-