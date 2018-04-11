Беларусь и Китай должны сбалансировать импортно-экспортный портфель - Улахович

11 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай должны сбалансировать импортно-экспортный портфель. Об этом заявил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович в ходе белорусско-китайской бизнес-встречи, которая проходит в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владимир Улахович, показатель белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества является достаточно солидным и превышает $3 млрд. По его словам, в минувшем году взаимодействие между двумя государствами наиболее активно развивалось по таким направлениям, как деревообработка, молочная промышленность и IT-технологии.

Важным является сотрудничество в рамках Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Расширяется база резидентов парка. Председатель БелТПП добавил, что расширяются производственные мощности по выпуску "Джили". Кроме того, он рассказал, что в мае начнется строительство завода "Амкодор-Маш".

Наряду с этим руководитель БелТПП сказал о том, что необходимо "думать о том, как сбалансировать импортно-экспортный портфель двух стран".

Владимир Улахович подчеркнул важность нынешней белорусско-китайской бизнес встречи. С китайской стороны участвуют представители различных сфер деятельности, включая банковскую сферу, продовольствие, туризм и другие, всего 25 человек. С белорусской стороны - 172 участника, которые также представляют разные направления.

Выступая на бизнес-встрече, Владимир Улахович заявил, что белорусская сторона придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Китаем. Только по линии БелТПП в минувшем году состоялись 62 деловые встречи с представителями КНР.

Китайскую делегацию на мероприятии возглавляет председатель Совета по продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг Люй Синьхуа. Он подчеркнул большую заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью. Как отметил Люй Синьхуа, нынешний уровень развития двух государств является очень высоким, а взаимодействие между Беларусью и Китаем развивается очень активно в том числе благодаря тому, что дружат лидеры Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Именно белорусско-китайские договоренности на высшем уровне являются хорошей платформой для торгово-экономического взаимодействия.

Особое внимание председатель совета обратил на деятельность Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Он уверен, что в его деятельность будут вовлечены крупнейшие компании Китая, Европы, Америки.-0-