Беларусь и Китай заключат соглашение о признании статуса уполномоченного экономического оператора

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и КНР во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао договорились о порядке взаимодействия по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов и подписали дорожную карту по заключению соглашения о взаимном признании этого статуса. Об этом сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.

Стороны договорились провести несколько этапов переговоров, результатом которых станет заключение этого соглашения. Таможенные органы Беларуси и Китая на взаимной основе будут представлять уполномоченным экономическим операторам определенные упрощения во время таможенных операций и таможенного контроля.

Китай уже заключил подобные соглашения с несколькими странами, а для Беларуси это первая инициатива, которая будет способствовать как сокращению денежных и временных затрат участников внешнеэкономической деятельности, так и оптимизации таможенного контроля.-0-