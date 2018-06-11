Беларусь и Китай заключат соглашение о признании статуса уполномоченного экономического оператора

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и КНР во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао договорились о порядке взаимодействия по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов и подписали дорожную карту по заключению соглашения о взаимном признании этого статуса. Об этом сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.
Стороны договорились провести несколько этапов переговоров, результатом которых станет заключение этого соглашения. Таможенные органы Беларуси и Китая на взаимной основе будут представлять уполномоченным экономическим операторам определенные упрощения во время таможенных операций и таможенного контроля.
Китай уже заключил подобные соглашения с несколькими странами, а для Беларуси это первая инициатива, которая будет способствовать как сокращению денежных и временных затрат участников внешнеэкономической деятельности, так и оптимизации таможенного контроля.-0-
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