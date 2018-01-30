Беларусь и Орловская область расширят сотрудничество в промышленности, АПК, поставках техники - Петришенко

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Орловская область расширят сотрудничество в промышленности, агропромышленном комплексе, поставках белорусской техники. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Дипломат отметил, что Беларусь и Орловская область имеют солидную договорно-правовую базу сотрудничества, которая помимо базового соглашения включает трехлетнюю программу, в ней отражены все направления взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера, наука, культура.

Между Беларусью и Орловской областью активно развивается сотрудничество в АПК. "Орловская область обладает солидным потенциалом в плане опытных институтов, которые занимаются селекцией, выведением новых сортов растений и семян, - сказал Игорь Петришенко. - Налажено плотное взаимодействие с белорусскими аграрными структурами, научно-практическими центрами по земледелию, механизации сельского хозяйства. Мы наметили новые ориентиры, и прежде всего в сфере животноводства".

На переговорах отмечалось, что активно растут поставки белорусской сельскохозяйственной техники для нужд Орловской области. Обсужден широкий спектр совместных проектов в сфере дорожного строительства, возведения различных объектов в городах Орловской области и на селе, поставок белорусской дорожно-строительной техники.

Посол сообщил, что руководство Орловской области заинтересовалось новыми белорусскими разработками техники для коммунального хозяйства, автобусами.

"Мы обменялись также мнениями о сотрудничестве в сфере ИТ-технологий", - добавил посол.

В январе-ноябре 2017 года товарооборот Беларуси с Орловской областью составил $93,2 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 36,7%. Белорусский экспорт достиг $49,6 млн (рост на 30,5%), импорт - $43,6 млн (рост на 44,4%).-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации